Karmel Killandi Eesti Laulust: tähtis on lugu, mida artist juurde räägib

Teisipäevahommikuse seisuga on konkursile oma töö esitanud 12 osalejat, kuus laulu on eestikeelsed ja kuus ingliskeelsed.

Kuigi reglemendi järgi peab autorite hulgas olema eestlasi, siis Killandi ei näe koostöös välismaiste autoritega midagi halba. "See rikastab alati kultuuri ja loomingut," ütles ta Vikerraadio pärastlõunaprogrammis. Killandi leiab, et ka meie kunagise võiduloo "Everybody" tegi toona huvitavaks just eriline koostöö.

Probleemiks ei pea Killandi ka ingliskeelsete laulude osakaalu Eesti Laulul. "See on maailm meie ümber. Sellest me ei pääse. Tähtis on see, mis loo meie artist juurde jutustab. Olen loomulikult suur eestikeelse muusika fänn, aga kui see laul õnnestub väga hästi just inglise keeles ja artist räägib kodumaast ning iseendast lugusid juurde, siis on see komplekt täiesti okei," arvab ta. "Kõige laiem idee on ikkagi tõsta esile Eesti muusikat."

Eesti Laulule saab lugusid saata 23. oktoobri keskpäevani, aga Killandi soovitab loo esitada juba 21. oktoobriks, sest hiljem tõuseb osavõtutasu poole võrra.

"Väga lihtsal põhjusel, et kõik ei tuleks viimasel minutil. Paraku see tendents selline on, et viimasel nädalal tuleb suure hooga laulude saak sisse." 21. oktoobri keskpäevani on eestikeelse laulu tasu 50 eurot ja muukeelse laulu tasu 100 eurot. Edasi on tasud vastavalt 100 ja 200 eurot.

Osalustasu kehtestati, et vältida viimase hetke muudatusi. "See oli meeletu töö. Meil ei olnud varem ka nii täpset arvutisüsteemi. Käsitsi kõike vastu võtta ja registreerida tähendas väga palju segadust öötundideni välja," rääkis ta.

Detsembri alguses tutvustatakse 20 lõppvooru jõudnud laulu avalikkusele koos muusikavideotega. Viis žürii arvates kõige tugevamat lugu lähevad otse finaali ja viisteist lugu võistlevad poolfinaalis. Poolfinaal ühendatakse Tartu 2024 kultuuripealinna programmiga ja toimub 20. jaanuaril Tartu Ülikooli spordihoones.

Eurovisiooni võitu Killandi ei karda. "See võiks pigem tulla. Kui meie esimest ja ainsat võitu mäletame, siis riik tegelikult päästis meid pankrotist. Mina loodan väga, et siis tuleb uus telemaja," naljatles Killandi.

Suur finaalkontsert toimub 17. veebruaril Tallinnas.