Allan Vainola: noored leiavad ise vanemad bändid üles

"Vastupidamise valem on see, et kõigile ansamblis meeldib seda teha, nad teeksid seda ka hobikorras. Kõik saavad hästi läbi, on piisavalt loomingulisi mõtteid, mis paneks selle ratta edasi veerema," rääkis Vainola kuid nentis, et kui iga nädalavahetus oleks kontsert või kaks, hakkaks asi juba väsitama.

Oma muusikas Sõpruse Puiestee Vainola sõnul mingile konkreetsele sihtgrupile ei keskendu. "Pigem teeme sellist muusikat, mis meile tundub on aus ja õige. Ma pakun, et noored on lihtsalt avatud ja huvilised, ise leiavad üles vanemad bändid," arvas ta ja tõi veel välja, kuidas ta teab, et mõned 10-12-aastased kuulavad näiteks Georg Otsa. "Noored on huvitatud asjade avastamisest," lisas ta.