Tartus elavad eakad kaitsevad end kukkumiste eest üheskoos trenni tehes

Tartus elavad eakad käivad mitu korda nädalas üheskoos trennis, et end ohtlike kukkumiste eest kaitsta. "Ringvaatele" antud intervjuus sõnasid vanurid, et trennis käimine on süstinud neisse enesekindlust ja parandanud füüsilist vormi.

Koolituse looja Merlin Olveti selgitas, et kukkumisennetuse treeningud toimuvad neli kuud järjest kolm korda nädalas. Olveti tõi välja, et 65-aastastest 30 protsenti vanuritest on kukkunud, mis tekitab neis omakorda hirmu kodus välja minna.

"Siis nad jäävad kodukeskseks, kodukesksest saab voodikeskne ja siis on see hooldusmure. Siin on kambavaim – kui üks kardab tulla, siis grupist teine helistab talle eelmisel õhtul ja küsib, kas ta ikka tuleb," sõnas ta.

Füsioterapeut Sander Kesküla rääkis, et treeningutest võtavad osa ka üle 90-aastased. "On näha, kuidas inimesed on tugevamad, tublimad, jaksavad rohkem," rääkis ta ning lisas, et samuti leiavad eakad trennist uusi sõpru. "Ühes rühmas käidi isegi koos Türgis reisil," märkis ta.

Ka vanurite sõnul on treeningud neile hästi mõjunud – lahti on saadud nii jalutuskepist kui ka rulaatorist. Samuti on vähenenud muud tervisemured.