Aasta gümnaasiumiõpetaja Raimo Maasik: õpetajaameti maine on tõusuteel

"Terevisioonis" oli külas nädalavahetusel aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvinud Rakvere riigigümnaasiumi füüsikaõpetaja Raimo Maasik, kes leidis, et õpetajaameti väärtustamine on viimaste aastatega kasvanud.

Maasik ei usu, et palk ühtegi õpetajat tööle paneks. "Need õpilased, kes sulle klassis otsa vaatavad, kuulavad sind ja kaasa mõtlevad, kaasa räägivad – see on see, mis õpetaja tööle paneb," rääkis ta.

"Pigem on see, et vähema tunnikoormuse juures võiks palk olla sama. Siis oleks õpetajal aega tegeleda eeskätt iseendaga ja läbi selle paremini ka õpilastega," peegeldas Maasik Marju Lauristini sõnavõttu aasta õpetaja galal. Maasik usub, et õpetajaameti väärtustamine on viimaste aastatega siiski paremaks läinud.

Maasik meenutas, et kui tema 30 aastat tagasi alustas, siis oli tänasele päevale sarnaselt samuti õpetajate põud. Tuleviku suhtes on Maasik aga pigem entusiastlik. Ta leidis, et õpetajaameti maine on tõusuteel ning kõikidest vastavatest programmidest on abi olnud ja tõi välja füüsikaõpetajate haridusprogrammi "Lae end".

"Kui midagi koolis halvasti läheb, siis on lapsevanema arvates kool midagi valesti teinud," rääkis Maasik, kuid lisas, et tal endal pole lapsevanematega probleeme olnud. "Kõik, mis me teeme, on õpetaja ja õpilase vaheline teema. Lapsevanem sinna vahele ei peagi sekkuma," arvas ta.

Maasik on kindel, et õpilased tahavad õppida. "Eks neid tuleb loomulikult mudida ühtpidi ja teistpidi. Seda on hea näha, kui sa saad need noored kätte. Ühel hetkel hakkavad nad sinu meetodite ja asjadega kaasa töötama ja kaasa mõtlema ning sa näed, kuidas nad ikkagi õpivad," rääkis õpetaja.

Kõik tunnid on Maasiku sõnul täiesti erinevad. "See hoiab ennast nii värskena, sest õpilased on iga päev uued, nende tujud on uued. Kogu aeg on väga mõnus," leidis ta.