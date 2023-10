An-Marlen: eestikeelne muusika on mulle oluline

Kevadel oma debüütalbumi "Iseendale" ja hiljuti uue singli "Endale" välja andnud An-Marlen oli külas "Terevisioonis", kus rääkis oma valikust teha just eestikeelset muusikat ning esitas loo "Iseendale".

An-Marleni sõnul tähendab iseseisva artistina muusikategemine rohkem tööd ja vaeva, kuid ka rohkem armastust enda töö vastu. "See tulem on nii märgilisem ja tähtsam selle võrra," sõnas ta.

"Mu debüütalbum "Iseendale" tuli põhimõtteliselt täispikana eestikeelse trummi ja bassina," rääkis laulja. Ta tõi välja, et eestikeelsena pole seda žanri väga palju tehtud. "Inimesed on seda väga suure armastusega vastu võtnud," rõõmustas ta.

An-Marlen peab oluliseks, et ta teeb eestikeelset muusikat. "Mu vanaisa küsis kunagi mu käest, et ta ei saa ühestki mu sõnast aru, millest ma laulan, sest ma tegin algselt inglise keeles muusikat ja see jäi mulle kuidagi südame peale," rääkis ta.