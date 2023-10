Toomas Lunge alkoholismist: ühel hetkel avastad, et lõbusust jääb aina vähemaks

Toomas Lunge sõnas, et kui sa tahad ikkagi alkoholismist lahti saada, siis tuleb teha pikk periood, kus sa ei joo üldse alkoholi. "Unustada see vajadus ära," ütles ta ja tõi välja, et temal tekkis näiteks selline muster, et kui ta enam autoga sõitma ei pidanud, võis ühe õlle võtta. "See on esimene märk, et kui sul iga päev on vaja jooki, siis see näitab, et on juba vaikselt ohtlik."

"Alkohol on sotsiaalne asi ja nii kaua, kui on sõpradega tore, joviaalsed kohtumised, laulud ja kõik muu, see on maailma toredamaid asju ja sellele ei tohi kätt ette panna, aga kui see faas jääb läbi, siis sa avastad, et lõbusust jääb aina vähemaks ning alles jääb vaid räige pohmakas või sa lihtsalt varjad seda, et sul on kerge vibratsioon sees," selgitas Lunge.

"Sel hetkel sa pead endalt küsima, mille pagana nimel ma seda teed," mainis ta ja lisas, et kuigi kardetakse, et karsklaseks hakates kaovad sõbrad ära, siis tegelikult näitab see hoopis, kes on sinu tõelised sõbrad. "Lapsepõlvesõbrad jäävad ikka alles, aga kui need ära kaovad, kellega koos sa ainult tina panid, siis saadki mingil hetkel aru, et mis siis sellest ikka on, see pole edasiviiv jõud."

