Mandoliinimängija: mandoliinimuusikas on positiivsust ja rõõmu

Saates "Hommik Anuga" oli külas orkester Saku Mandoliinid. Orkestri juht Joosep Sang kinnitas, et mandoliinil on klassikalises muusikas alati oluline koht olnud.

Orkestri Saku Mandoliinid juht Joosep Sang ütles, et nad tähistavad peagi 11. sünnipäeva. "Selle aja jooksul oleme me andnud umbes 200 kontserti ja geograafia on olnud lai ning ka koostööpartnerite ring on iga aasta aina kirjum."

Ta tõi ka välja, et tegelikult on mandoliinile kirjutanud muusikat Vivaldi, Beethoven ja Mozart. "Mandoliin on klassikalises muusikas olnud vägagi olemas, Neeme Järvi kandis hiljuti ette Mahleri kaheksanda sümfoonia, kus orkestri seas oli ka kaks mandoliinimängijat."

Orkestri liige Kristiine Heinamäe mainis, et mandoliini tuleb armastada ja peab tööd tegema, et instrument end kätte annaks. "Kõik on võimalik," mainis ta.

Orkestri liikme Märt Silla sõnul on algaja mängija jaoks kõige keerulisem see, et mandoliinil on metallist topeltkeeled. "See nõuab natukene aega, et tekiks selline näpupadi, et poleks enam valus vajutada."

"See on selline muusika, et võtab kohe jala tatsuma," nentis Silla ja ütles, et selles mandoliinimuusikas on positiivsust ja rõõmu. "Seda ei ole aga kunagi ülearu."

Saates esitas orkester Saku Mandoliinid loo "Kaugelt maalt":