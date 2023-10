Volkonski: Propeller on alati võidelnud mõttelaiskuse vastu

Saates "Hommik Anuga" oli külas muusik, kirjanik ja tõlkija Peeter Volkonski, kes kinnitas, et 1980. aastal alustanud Propelleril on endiselt hoog sees.

Peeter Volkonski meenutas, et kui keskkooli ajal oli mõni õpetaja haige, siis andis ta tihti noorematele klassidele tunde. "Siis ma pidasin end küll heaks õpetajaks, sest mul oli nõks, et mida rutem me selle asja praegu korralikult läbi võtame, seda rohkem aega jääb meil tunni lõpus anekdoote rääkida."

"Kõik need anekdoodid olid aga seotud selle teemaga, kui oli geograafiatund, siis toimus tegevus seal, millest me just olime rääkinud, kui oli vene keele tund, siis rääkisin vene keeles anekdoote," mainis ta ja lisas, et praegu räägib ta Viljandi kultuuriakadeemia õpetajana justkui inimestega teisel planeedilt. "Ma pean kogu aeg küsima, kas te seda ikka teate."

Volkonski rõhutas, et Propelleril on endiselt suur hoog sees ja tõi välja, et tegelikult on nad läbi kogu tegutsemisaja võidelnud sama asja vastu. "Me võitleme mõttelaiskuse vastu."

Saates esitas Propeller ka loo "Punker":