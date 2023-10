Noor traktorist: vahel tahaks kiiremini sõita küll, aga ei saa

Üheksa-aastane kündja Timor Palo ütles, et kui isa kündis, siis tahtis tema ka vaadata. "Masinad meeldisid ka mulle ja siis vanemad ütlesid, et kui juba pedaale suudad vajutada, siis võid ise ka hakata sõitma," sõnas ta ja tõi välja, et lisaks pakkus tema isa välja, et võiks osaleda künnivõistlusel.

Tema sõnul tekib kündmise ajal ikka vahel tahtmine, et tahaks kiiremini sõita. "Aga ei saa," kinnitas ta ja ütles, et nii noorena võib traktoriga sõita küll, aga maanteele minna ei tohi.

Kümneaastane kündja Jaan Hiiemäe mainis, et tema vanaisa oli kündja ning isa oli kaks korda käinud künnivõistlusel. "Künnivõistlusel peab oskama traktorit juhtida ja sirgeid vagusid teha, lisaks peab õige sügavus ka olema."

Suuri treeninguid Hiiemäe enne võistlusi ei teinud. "Proovisin vanaema juures ühe korra ja tuli välja," ütles ta ja lisas, et traktorite kõrval pakuvad talle huvi ka autod. "Väga meeldib Ford Mustang."

Timor Palo mainis, et temale meeldivad just Lamborghinid. "Kui praegu Tallinnas tulin, siis lootsin ka, et äkki näen, aga tuli kiiresti siia saatesse tulla ja ei näinud," ütles ta ja lisas, et küll aga on neil plaan isaga Lamborghini esindusse minna.