Sander Õigus: mul pole mingit soovi minna alakirjutatud telesarja joodikut mängima

Sander Õigus sõnas, et sel aastal on ta Eestist väljas rohkem esinenud kui kodumaal. "Eesmärk on maailma kõige parem olla, miks muidu teha, siin läheb ruttu väga igavaks," ütles ta ja lisas, et ta läheb lavale, sest tal on midagi öelda.

Ta tõi välja, et inimesi ajavad vihaseks asjad, kui sa näitad näpuga silmakirjalikkuse või millegi muu peale inimese elus. "Siis ta tunneb, et see on isiklikult talle ja et sa ründad teda, aga ei, ma räägin millestki, mida ma nägin," ütles ta ja kinnitas, et eesmärk pole kedagi vihale ajada.

Teemat, millest nalja teha ei saaks, Õiguse hinnangul pole. "Ma teen komöödiaetenduses nalja selle üle, kuidas mu isa ära suri, kui ma olin nelja-aastane," tõdes ta ja lisas, et igas asjas on komöödiat. "See tuleb harjutamisega, alguses on kõik koomikud pissi-kaka-noku, sa saad sellega oma reaktsiooni kätte, aga mina räägin juba viis aastat poliitikast."

"Ma teen teatrit ja mul on oma karjäär, mul pole mingit soovi minna alakirjutatud telesarja joodikut mängima külapoe taha miinimumpalga eest," nentis ta ja rõhutas, et eesmärk on teha stand-up'i. "Eesti meelelahutusmaastikul on tavaline, et tehakse ükskõik mida, ma saan aru, kuidagi on vaja leib lauale saada, aga õnneks mul on piisav hulk inimesi, kes käivad mind iga aasta teatris vaatama."