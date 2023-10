ETV2 teemaõhtu on pühendatud Raimond Valgrele

"Kaadris: Need vanad armastuskirjad"

Eetris 8. oktoobril kell 19.30

Mängufilmi "Need vanad armastuskirjad" valmimist meenutavad lavastaja ja kaasstsenarist Mati Põldre, operaator Aleksander Razumov ning näitlejad Rain Simmul, Tõnu Kilgas, Andres Lepik, Kärt Tomingas, Liis Tappo, Ülle Kaljuste.

Mängufilm "Need vanad armastuskirjad"

Eetris 8. oktoobril kell 19.50

Romantiline ja samas ka traagiline lugu Eesti ühe armastatuima helilooja Raimond Valgre elust 1939.-1949. aastatel. Film räägib Valgre armastusest kauni blondi Alice'i ja vene kaunitari Niina vastu. Jutustus sõprusest ja reetmisest ning sellest, mis võib juhtuda inimestega, kes satuvad suurte poliitiliste muudatuste risttuultesse – Eesti Vabariigi lõpp, Teine maailmasõda, nõukogude korra ja stalinliku režiimi ülemvõim. Sündmused kulmineeruvad aastavahetusel 1949/50 restoranis "Gloria". Film on tulvil Raimond Valgre kaunist muusikat. Režissöör Mati-Jüri Põldre.

"Estraadisangarid: Raimond Valgre"

Eetris 8. oktoobril kell 22.00

Tihti on arvatud, et meie popmuusika parimate laulukirjutajate looming oleks võinud omal ajal jõuda maailmakaardile, ent jäi toppama raudse eesriide taha. Raimond Valgre, Arne Oit, Valter Ojakäär, Kustas Kikerpuu ja Uno Loop on vaid mõned nimed meie armastatuimate heliloojate nimistus, kelle aegumatud viisid läbisid 2016. aastal enneolematu värskenduskuuri, et saada uus võimalus! Verivärske dokumentaalsari "Estraadisangarid" jälgib meie levimuusika kullaprooviga laulude elulugu ja teekonda nende sünnist kuni 21. sajandi eredasse punktvalgusesse. Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

"Karavan laulab Valgret"

Eetris 8. oktoobril kell 22.30

Raimond Valgre laule saatesarjast "KÕLL" esitab ansambel Karavan, solist Karl Madis. Režissöör Sander Üksküla, toimetaja Ülle Puusep.