Endine balletitantsija Oleg Titov armastab lisaks tantsimisele ka kudumist

Titov rääkis, et ta on inimene, kes ärkab väga vara. "Ja mida ma hommikul teen? Loomulikult võtan vardad, lõngad ja alustan töödega," teatas ta. Kudumisega tegeleb ta ka väljaspool koduseinu. "Kõik teavad, kus on minu koht, kui on vaja Titov leida – see on suitsuruumis, istub vardad käes," naeris ta.

Palju kampsuneid ja kardigane aastate jooksul valminud on, ei oska Titov öelda, sest viimasel ajal ei kujuta ta enam elu varrasteta ette. Oma esimese kampsuni kudus Titov kaheksa-aastaselt. "Iga kampsun, see olen mina. Inimene, kelle jaoks ma selle teen, pluss mina."