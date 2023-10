Maria Kallastu: tunnen, et teen õiget asja

Sel reedel külastas Vikerraadios Owe Peterselli saadet oma esimese lühialbumi välja andnud laulja Maria Kallastu, kes sõnas, et kuigi ta on oma elu jooksul mitmeid muusikastiile katsetanud, tunneb ta nüüd, et on oma koha leidnud.

Kuigi Kallastu sündis Helsingis, peab ta oma kodulinnaks Pärnut, kuhu ta umbes kaheksa-aastaselt kolis. Pärnu puhul meeldib talle enim väikelinnale omane hubasus. "Kõik tunnevad kõiki, mis on vahepeal võib-olla halb, aga minu jaoks tekitab see koduse õhkkonna. Pärnusse on alati ülitore tagasi minna."

Kuna Kallastu vanemad on klassikalised muusikud, on ka tema klassikalise muusikaga tegelnud ning nii klaverit, viiulit, orelit kui ka klarnetit õppinud. "Sellist eneseotsingut seoses klassikalise muusikaga on päris palju olnud," nentis ta.

Ühel hetkel laulja mõistis, et klassikalisest muusikast rohkem kõnetab teda hoopis popmuusika. Laulja sõnul on vanemad ta muusikalist teekonda täielikult toetanud. "Mis on parem kui sinu laps, kes teeb seda, mida ta armastab, ja on leidnud õige suuna?"

Hiljuti lühialbumi välja andnud Kallastu usub, et on tänaseks oma suuna leidnud. "Täna üles tõustes tundsin rahu ja tänulikkust. Sisemine rahu on sees, et ma teen õiget asja," rõõmustas ta.

Kuigi värske lühialbum "Whitenoise" koosneb inglisekeelsetest lauludest, on Kallastul parasjagu ka mitu eestikeelset koostööd pooleli. "See on tegelikult avardanud mu silmaringi, et ise ka eestikeelset muusikat teha. Võib-olla teha mõlemas keeles, eks näis," arutles laulja.

Üheks oma suurimaks inspiratsiooniks peab Kallastu oma isa Andrust. "Teda ei huvita see, mida keegi teine arvab. Ta teeb täpselt nii, nagu talle endale meeldib. See on hästi inspireeriv olnud."

Kuigi laulja sõnul muusikavideoid tänapäeval enam väga palju ei vaadata, on tema jaoks need artisti jaoks siiski olulised. "Ma olen endiselt seda meelt, et artistiga käib visuaal ka kaasas. See on minu jaoks ülimalt tähtis osa just brändingu mõttes," rääkis ta.

Kõik laulud, mis "Whitenoise'ile" jõudsid, on Kallastu kirjutatud ning vaid ühel lool on ka kaasprodutsent. Muusik selgitas, et asi pole selles, et ta teisi ei usalda, vaid selles, et ta lihtsalt usaldab ennast kõige rohkem. "Ma tean, mis mulle meeldib, ma tean, mis mu maitse on."

Siiski nentis ta, et kõige isetegemine on väga ajamahukas. "Kui sa tahad muusikat teha, peab pidevalt pildis olema ja lugusid välja laskma. Kui tekib pikem paus, on keegi sind võib-olla juba natukene ära unustanud. Edaspidi pean kindlasti teiste abi ka küsima," nentis ta.

Teemad, mis Kallastut kõnetavad, on noorus, vaimne tervis ja armastus. Laulja märkis, et viimastel aastatel on tema elus väga palju toimunud. "Mis on täpselt õige asi, mis peab juhtuma, kui sa oled noor. Sa pead hästi palju tegema, läbi katsetama, läbi kukkuma ja vahepeal võitma," usub ta.