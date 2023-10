An-Marlen: kriitikal on edasiviiv jõud

Noor muusik An-Marlen tutvustas Andres Oja raadiosaates oma uut muusikat ning nentis, et kuigi tema looming pole kriitikarahe alla sattunud, siis on ta konstruktiivsele kriitikale alati avatud.

An-Marleni sõnul tuleb muusikat kirjutades kindlasti ka kuulajatele mõelda, et neid oma loominguga kõnetada. Oma lugudes kirjutab ta enim armastusest. "Läbi muusika avan ma inimestele oma südame ja see on vahepeal küllaltki hirmus," kommenteeris ta.

Uue albumiga on loonud An-Marlen fännidega tugeva suhte. "Ma olen saanud hästi palju tagasisidet, et ma oleks justkui kellegi teise pähe roninud ja nende südamest ja südamevalust lugusid kirjutanud," rääkis lauljatar.

Kuigi An-Marleni sõnul on tema muusika kuulajatelt pigem positiivset tagasisidet saanud, siis ta kinnitas, et artistina on ta alati ka konstruktiivsele kriitikale avatud. "Kriitikat tuleb osata vastu võtta," sõnas lauljatar. "Sellel on mingi oma edasiviiv jõud."

"Ta on kõige erilisema helikeelega produtsent ja muusik üldse Eestis. Ma väga hindan tema muusikat, lisaks sellele, et me oleme ka väga head sõbrad," kommenteeris An-Marlen produtsenti Boipepperonit, kellega koostöös valmis tema värskeim singel "Endale".

An-Marlen plaanib lähitulevikus avaldada debüütalbumist "Iseendale" deluxe-versiooni, kus on lisaks kolm või neli värsket lugu.

Laupäeval astub lauljatar koos Boipepperoniga üles Tallinnas Cafe Amigos.