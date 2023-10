Kaie Kõrb traumadest: tantsida sain, aga käia ei saanud

MUBA-s õpetavad Kaie Kõrb ja Age Oks balletti teist aastat. "Ma pean ütlema, et esimene aasta oli ikkagi ärev, sest kõik oli uus ja ei olnud veel päris valmis. Ei teadnud veel kuhu minna ja maja ei tundud," kirjeldas ta, ent lisas, et sel aastal on õpetada rahulikum.

"Uhke tunne on sinna majja minna," nentis Oks. "Lapsed on ikkagi ülitänulikud ja õnnelikud selle maja üle."

Grete Lõbu pärimise peale kinnitas Oks, et baleriini elukutset valuvabalt teha ei saa. "Kellel rohkem, kellel vähem, eks see sõltubki sellest, mis tasemel tantsija on, kuidas looduse poolt füüsis loodud on," rääkis ta valust ja selle taluvusest.

"Kui mina tantsisin, ei olnud varvaskinga sees pehmendusi," kirjeldas Kõrb, lisades, et nüüd on õpilastele palju mugavusi loodud, ent neil hea tantsida oleks.

Kõrb meenutas, et tal ei olnud noorena võimalust külastada füsioterapeute, kes oleks aidanud valuga toime tulla. "Me pidime ise valuga hakkama saama," ütles ta. Samas lisas Kõrb, et liiga suure valuga ka tantsida ei tohi.

Endine baleriin aga nentis, et karjääri jooksul tal palju traumasid ei olnud, ent ühel operatsioonil ta siiski käis – meniski. "Lõppkokkuvõttes tantsida sain mingi aja veel, aga käia ei saanud," meenutas ta ajaperioodi, mis oli vahetult pärast meniski rebenemist.

"Minul on traumasid olnud oma karjääri jooksul mitmeid. Ma nägin aastaid vaeva sääreluu mõradega," rääkis Oks omalt poolt. Mõra sääres tekkis Oksal lihtsalt ületreenimise tulemusena. Ta lisas, et mõnikord võib ka vale treenimise tehnika põhjustada sellist traumat.

Kõrb kinnitas lõpetuseks, et siiski ei peaks balletitantsuga kaasnevat valu liialt kartma. "Valu võib tulla ju igalt poolt. Iga elukutse on omamoodi ohtlik."