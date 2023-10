Eleryn Tiit: muutun järjest enesekindlamaks

Muusik Eleryn Tiit avaldab aasta lõpus oma esimese täispika albumi. "Terevisioonile" antud intervjuus sõnas Tiit, et aastate jooksul on ta oma muusika osas üha enesekindlamaks muutunud.

Peagi ilmuv debüütalbum on muusiku sõnul väga tema nägu, sest paljud lood on sündinud kodus klaveri taga istudes ja ennast tühjaks kirjutades. "Ma tunnen, et see (album) on kuidagi ausast kohast tulnud," lausus ta.

Lisaks Tiidule on uue albumi kirjutamisest osa võtnud ka mitmed kodu- ja välismaised muusikud. "Iga kord kellegi uuega kirjutada on mulle kasvamise koht," nentis laulja. "See on põnev protsess."

Mida aeg edasi, seda enesekindlamaks Tiit oma muusikas muutub. "Mida isiklikum mulle lugu on, seda häiritum ma võib-olla olen, kui seda tahetakse liiga palju muuta. Ma olen selline, et võtan detailidest kinni," märkis ta.

Muusik usub, et erinevad kogemused aitavad õppida ennast usaldama. "Ma ei ole tegelikult väga kaua kirjutanud. Mõned inimesed hakkavad juba lapsena lugusid kirjutama, mina alustasin aastal 2020. Pikk tee on minna, aga ma nii naudin seda protsessi."

Kuigi tagasiside on ka oluline, peab Tiit kõige tähtsamaks, et muusika, mida ta avaldab, eelkõige talle endale meeldiks. "Ükskõik, mis tagasiside siis tuleb, see ei kõiguta niimoodi," märkis ta. "Aga see on alati väga tore, kui keegi kirjutab, et lugu meeldib."

"Terevisiooni" stuudios kõlasid Eleryn Tiidu esituses lood "Vastassuunas" ja "Mu illusioon", neist viimane jõudis esimest korda laiema publiku ette.