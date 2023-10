Kaw avaldas värske singli "Maa alla"

Nii Eesti Laulul kõlanud loo kui ka ka uue singli taga on soomlasest produtsent J. Keezy. "Temaga meil sujub hästi," märkis Kaw. "Ütlesin talle kindla vibe'i, midagi süngemat, rokikama põhjaga ja nagu ikka – ta tegi biidi 30 minutiga valmis. Samal ajal jõudsin mina juba lõviosa loost ära kirjutada. Sellest päevast alates oli lugu kogu aeg soolas. Teadsime, et see tuleb üks päev singlina välja."

Kawi sõnul on "Maa alla" tema viimaste aastate lemmiksingel. See kõneleb iseendaga pahuksis olemisest. "Vahepeal kui ratsionaalsem osa ajust end välja lülitab, siis on raske iseendale truuks jääda ja hiljem tagajärgedega tegeleda," nentis ta.

Singliga valminud muusikavideo on visualiseering samal ajal pea sees toimuvast. "Tahaks asju lõhkuda, laamendada, see on kõige lihtsam viis end välja elada! Kui endal on peas korralagedus, siis justkui tahaks, et välismaailm peegeldaks seda sama korralagedust," mõtiskles muusik.

Enda sõnul pole ta siiski kõike kunagi pahupidi pööranud. "Üldiselt harva, kui jooksen omadega lukku, tulen sealt üsna kähku välja. Mõtlen ratsionaalselt asjad üle, suhtlen sõprade ja lähedastega. Sport ja trenn on väga tähtsad," rõhutas ta.