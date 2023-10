Reikop proovis vegantoite

Veganmessi korraldaja Annika Lepp rääkis, kuidas tempel, ehk üldiselt sojaubadest tehtud fermenteeritud toiduainel, on mitmeid häid omadusi: "Esiteks on see väga huvitav, teiseks on tegemist sellise mõnusa baastoiduainega, mis on näiteks Indoneesias väga populaarne, odav tänavaroog, mida he ameelega süüakse ja kolmandaks on ta väga valgurikas ja tervislik."

Tempest tehtud snäkk maitses Reikopile hästi. Ta tõi eriliselt välja selle, kui hästi kõik laual olevad toidud välja näevad. Kartševski sõnul ongi oluline, et vegantoit hea välja näeks, kuna siis on inimene seda parema meelega valmis ka proovima.

Veel proovis Reikop tapioki jahust tehtud lõhet ja ei suutnud uskuda, et tegu pole päris lõhega. "Isegi relvaähvardusel ma ei saa aru, et see on vegantoit," sõnas ta naljatades.

Maksim rääkis, kuidas selle lõhe arendasid välja hollandlased ning tõi välja, et ka eestlased proovivad hetkel laboris seeneniidistikuga lõhet teha. Maksim pakub hollandlaste arendatud tehislõhe ka enda restoranides. "Minu eesmärk on, et tavatarbija oleks teadlikum ja prooviks enda jaoks midagi uut ja tervislikumat," sõnas ta.

Reikopi küsimuse peale, et miks siis veganid kala ei söö, aga välimuses üritavad väljendada kõike, mis pole vegan, vastas Lepp, et maitse pole see, mis probleeme tekitab. "Pigem ikka see keskkonnamõju, loomade kannatused ja nii edasi. Maitse on hea loomsel toidul ja seda tahaks imiteerida hea meelega," sõnas ta.