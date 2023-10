Kaupo Kikkas AI-st: kõik inimesed on juba täna võimalik ära lollitada

"Ringvaates" uuriti, kas tehisintellekt võtab fotograafidelt töö ära. Stuudios pandi proovile fotograaf Kaupo Kikkas, kes pidi ära arvama, kas pilt on genereeritud tehisintellekti poolt või on tegu päris fotoga. Stuudios oli veel ka katse ette valmistanud Ekspress Meedia loovjuht Ester Vaitmaa.

"Kui me ühel hetkel saame aru, et meid pole millekski tarvis, sest masin teeb selle kõik ära, siis see ka puht vaimselt hävitab tegelikult inimese," arvas Kikkas enne väljakutse alustamist.

Ester Vaitmaa, kes puutub tehisintellekti looduga kokku igapäevaselt, enda sõnul nii dramaatiline ei oleks. "Meie oleme võtnud väga selge joone, et me ei eksita vaatajat ehk siis fotorealismi me välistame," rääkis ta. Vaitmaa valmistas ise ka saates tehtud katse jaoks AI loodud pildid ja fotod ette. "See oli minule ka väga suur väljakutse, sest mina tavaliselt oma igapäevatöös teen just vastupidi. Ma katsun luua illustratsioonide viise, aga mitte siis teha seda fotorealism," sõnas ta.

"Ma teoorias tean, et on võimalik kõik maailma inimesed täna juba ära lollitada, võib-olla kolm kuud tagasi oli selline murrangupunkt", tõi Kikkas veel välja.

Katse jooksul selgus, et tehisintellekti tehtud pildid olid tihti liiga perfektsed, kas siis asjade paigutuse poolest ruumis või isegi inimeste näonaha kujutamise poolest. Kui suurema osa piltide puhul suutis Kikkas AI tuvastada, siis pettis fotograafi ära tehisintellekti poolt loodud Crocsi pilt.

"Ärme unusta ära, miks on AI nii ohtlik – me ei tea konteksti. Meile visatakse näkku mingi uudis, öeldakse, et palun, see on siin ja sa usud seda," märkis Kikkas veel.