Lühifilmide seeria "Creativity Realms" tutvustab moeloojate alateadvusmaailma

"Creativity Realms" on lühiportreede sari Eesti moeloojatest, kes on filmiseeriasse sattunud tänu Antonuse moeetendusele. "Algupäraselt olidki need filmid mõeldud selle show jaoks. Kui disainer läks lavale, siis näidati laval ka tema filmi," tutvustas Nurm.

Filmides ei võta moeloojad ise sõna, vaid looja olemust jutustatakse läbi tema kunsti. Nurm võrdles filme psühhedeelsete kogemustega. "Nende alateadvus on justkui projitseeritud piltide ja tekstide näol filmide sisse. Disainerid ise mängivad ka filmides osa – nende looming on seal näha ja nende sisekaemuslik alateadvusmaailm on ka näha-kuulda-tunda vaatajale."

"Kõikide disaineritega lõin sideme, et saada aru, kes nad on – psühholoogilise arusaamise, kust nad tulevad, mis neid köidab ja mis nende jaoks on oluline ja millele nad kõige rohkem enda töös rõhku panevad," kirjeldas Nurm, et proovis teha lühifilme selliseks, et need annaksid disainerite varjatud külgi edasi.

Jo Nurm tegutses kümme aastat disainerina, kuid enam ei ole ta juba mõnda aega ise rõivaid disaininud. "Olen edasi liikunud," kinnitas Nurm. Ta lisas, et endast kui disainerist ta autobiograafilist filmi kirjutada ei osaks ning seda peaks tegema keegi teine.