Maie Parrik kutsus Koit Toome duetile: võib-olla magasin elu võimaluse maha

Raadio 2 saates "Pulss" käisid oma uuest ühissinglist "Tunnen taas" rääkimas muusikud Koit Toome ning Pur Muddi liikmed Joonatan Toomiste ja Oliver Rõõmus. Muu hulgas avaldas Toome, et kunagi pakkus talle koostööd ka laulja Maie Parrik.

Uus singel on Toome sõnul tore kokkusattumus, sest ta on aastaid mõeldud, et võiks Pur Muddiga koos mõne loo teha. "Ma olen Pur Muddi tegemisi aastaid jälginud ja mulle hullult meeldib nende käekiri," tõdes ta. "Ma olin väga teemas, ma olin sellist koostööd aastaid oodanud."

Laulja nentis, et aastate jooksul on ta igasuguseid koostööpakkumisi saanud. "Maie Parrik tahtis minuga kunagi duetti laulda, ütlesin lolli peaga ära ja pool aastat hiljem tuli "Viies ratas vankri all" välja. Võib-olla magasin elu võimaluse maha," naeris ta.

Pur Muddi liikmete sõnul sujus koostöö Toomega väga hästi. "See protsess on olnud väga sujuv ja meeldiv," kommenteeris Rõõmus.

Kui muidu annab Pur Muddi lugudele hääle ka Toomiste, siis seekord jäi laulmine ainult Toome teha. "See ei olnud taotluslik, et Koit seda lugu üksinda laulab, aga kui meloodia stuudios valmis sai, mõistsin, et mul pole selles laulus Koidu kõrval midagi teha," rääkis ta.