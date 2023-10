Ansamblist HIM tuntud laulja Ville Valo esineb üle 14 aasta taas Eestis

2020. aastal Ville Valo sooloprojekt VV andis sel aastal välja oma esimese albumi "Neon Noir". Eestis esineb Ville Valo koos oma bändiga maailmatuuri "The Neon Noir Tour" raames. Helitehases toimuval kontserdil tulevad esitusele nii uue albumi lood kui ka HIM-i suurhitid.

Valo alustas muusikuteed 1991. aastal oma kodulinnas Helsingis. 1997. aastal lõi ta bändikaaslastega HIM-i, lastes samal aastal välja oma esimese plaadi "Greatest Lovesongs Vol 666".

2000. aasta album "Razorblade Romance" tõstis HIM-i kiirelt gooti rokkmuusika skeene liidrirolli. Plaat osutus ülipopulaarseks mitte ainult kodumaal, vaid ka paljudes Euroopa riikides ning lõi läbi ka USA-s. HIM oli esimene USA-s kuldplaadi staatusesse tõusnud Soome artist. Just selle plaadi lood "Join Me in Death", "Poison Girl", "Right Here in My Arms" saidki HIM-i kaubamärgiks.

HIM esines kuni 2017. aastani, mil bänd otsustas lõpetada tegevuse ning kolm aastat hiljem alustas Valo soolokarjääri.

"The Neon Noir" mahukas maailmatuur sai alguse selle aasta augustis Euroopast ning liigub sügisel Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse. Valo naaseb bändiga järgmisel kevadel Euroopasse, mil toimub ka Tallinna kontsert.

Valo on varem astunud Eestis lavale HIM-i koosseisus 2000. ja 2010. aastal Õllesummeril.