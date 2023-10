Rattasõidu entusiast: ratta seljas tuleb end nähtamatuks mõelda

Liiklusinfo ülevaatest selgus, et enamus suveperioodil toimunud õnnetustest, kus inimesed viga said, olid seotud kergliiklusvahenditega ja kergliiklejatega. Rattasõidu entusiast Tõnu Tõnov rääkis "Vikerhommikus" kergliiklusvahendiga ohutu liiklemise põhitõdedest.

Liikluskultuur on Tõnovi sõnul viimaste aastatega palju paremaks muutunud. "Minu arust on Tallinnas ülimalt hea rattaga sõita," kinnitas ta. "Meil on päris palju rattateid," lisas Tõnov. "Meie autojuhid on super toredad, hoolivad, viisakad."

Liiklusohutusest rääkides tõi Tõnov näiteks jalgratturite grupisõidud, kus sõidetakse üksteisele väga lähedal olles, ilma, et eriti õnnetusi juhtuks. "Kõik manöövrid ja liigutused on prognoositavad," selgitas ta. "Võib-olla on see üks asi, mida saaks liiklusesse üle tuua," viitas Tõnov sellele, teiste liiklejate võimalikele manöövritele keskendumine võiks õnnetusi vähendada.

"Ratta seljas pead sa ennast mõtlema nähtamatuks. Arvestama kogu aeg liikluses seda, et sa oled tegelikult nähtamatu," jagas Tõnov õpetussõnu, kuidas rattaga ohutumalt liigelda. Ta lisas, et samal ajal peab muidugi tegema kõik endast oleneva, et teistele liiklejatele märgatav olla.

"Neljakesi ei peaks sõitma maanteel grupis üksteise kõrval," kinnitas Tõnov, lisades, et ka sellistes olukordades on erandeid, näiteks siis, kui mõni hõredama liiklusega linnast väljas olev tee rattatreeningu läbiviimiseks valitud on. Sel juhul võiks Tõnovi sõnul suhtuda ratturitesse mõistvamalt.