Maria Kallastu andis välja debüüt-lühialbumi "Whitenoise"

Kallastu esimese lühialbumi teemad kulgevad vaimsest tervisest ja ebakindlustest romantika ja armastuseni. "Whitenoise" on autori sõnul terviklik rännak. Lugude sisu räägib tunnetest, mida kogetakse täiskasvanuks saamise perioodil ehk ajal, kus toimub palju uusi ja raskesti hoomatavaid olukordi. "Lühialbumi pealkiri on viide valgele mürale. See on konstantselt kõrvus kumisev signaal, millest ei saa lahti," selgitas Kallastu.

"Ma ei ole varem kasutanud muusika tegemist kui teraapiat, aga antud projekt oli teraapiline. Kirjutamisprotsessiga kaasnes samaaegselt lahtilaskmine ja paranemine," oli Kallastu rahul. Lühialbumi väljaandmine on tema jaoks olulise tähendusrikas hetk. "Olen saanud kunstiliselt märgistada ära ühe perioodi oma elust – see on nagu ajakapsel."

"Whitenoise'i" on suures osas kirjutanud ja produtseerinud artist ise ning lood miksis ja masterdas José Diogo Neves. Lühialbumi helipildis segunevad pop, R'n'B ja elektrooniline muusika.

"Lood valmisid pika aja jooksul katse-eksituse meetodil ja eksperimenteerides," kirjeldas Kallastu. "Mõned neist kõlavad nüüd algversioonist täiesti erinevalt. Loomeprotsess oli põnev, kuid läbisin selle rahulikult ja kiirustamata."

Möödunud kuul ilmus Kallastul albumi esiksingel "Peaches".