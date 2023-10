Sajad fännid kohtusid Tallinnas esinenud K-popi staariga

B.I võtsid Tallinnas vastu sajad fännid, kes olid nõus viis tundi enne kontserdi algust kohale tulema, et oma iidoliga kohtuda.

B.I fänn Liisbet heegeldas staarile mütsi. "Ma hakkasin sellega tegelema kolm päeva tagasi sellepärast, et oleks tore midagi teha või anda talle. Ma ei tulnud millegi muu peale," rääkis ta.

Liisbeti sõnul on 200-eurot kontserdipileti eest kogemust väärt. "Ma saan temaga pilti ja ta tuleb enne ka Vip-idele sõud andma. Ma loodan, et mul on tore. Mul on juba praegu väga lõbus olnud. Ma arvan, et ainult paremaks läheb," rääkis ta.

Investeerimiskoolitaja Kristi Saare on pea 15 aastat fännanud korea poppmuusikat ja tänavugi käinud võõrsil mitmel K-popi kontserdil.

"Peamine erinevus lääne bändide ja K-popi artistide vahel ongi see, et nemad pakuvad seda kogu kogemust põhimõtteliselt. Kui lääne artisti puhul on see, et tuleb mõni plaat välja, mõni kontsert, siis K-popi puhul on lisaks kõik see kaup, see fännikaup, igasugused telesaated, fännidega kohtumised, väga palju sotsiaalmeedias suhtlemist," selgitas Saare.

Seda kõike 250 suurimat B.I austajat 200 euro eest VIP-pileti ostnud ka kogeda said.

Kontserdikorraldaja Raimond Põldma sõnul müüakse nii palju VIP-pileteid tavaliselt Lauluväljaku kontsertidele, klubiesinemistel jääb nende arv 30-40 kanti. Saare sõnul on 200 eurot üsna tavaline hind, mida Euroopas tuleb K-popi kontserdil tavalise seisupileti eest maksta.

Kui sel suvel imestati maailmas fännide meeletuste üle hankida endale Taylor Swifti kontserdi pilet, siis Saare sõnul K-popi suurima staari BTS piletite saamine oleks kordi keerulisem.



"BTS on maailma suurim poistebänd, nende mõju on nii suur, et toob riigi eelarvesse olulise koguse sissetulekut, sest fännid ostavad kraami ja lähevad turistina riiki külla," ütles Saare.

Iga 13. turist tuleb Lõuna-Koreasse just K-popi armastuse tõttu.

Poppmuusika on kõvasti kasvatanud välismaalaste huvi õppida korea keelt. "Loomulikult on üksikud õppurid, keda K-pop ei huvita, kuid 80 või 90 protsenti on tulnud keelekursustele huvist poppmuusika vastu," rääkis Tallinna King Sejongi instituudi õpetaja Inhyk Suh.

Päris algajatel on K-popi järgi keeruline keelt õppida, aga edasijõudnute jaoks on Tallinnas suisa eraldi kursus, mille õppematerjaliks on laulusõnad.