Reikop maitses banaanist tehtud kufirooga

"Kokandusringkondades on see sõna täiesti liikvel," muigas Ilover Reikopile vastuseks, kust on sõna "kufikokk" tulnud on. "Tegelikult on tegu kuumaõhufritüüriga ja miks mitte eestipäraselt nimetada lühendatult kufiks," lisas ta.

"Kui nupule vajutada, siis hakkab aparaadi sees käima "tornaado" ehk keerlema kuum õhk, mis valmistab toidu kiiresti, jätab pealispinna krõbedaks ja sisemuse mahlaseks," kirjeldas kokk, kuidas kuumaõhufritüür toitu küpsetab.

"See läheb hästi ruttu kuumaks, ta on väike ja toit saab maitsev," rääkis Ilover masina plussidest. "Praadimise jaoks on vaja veidi õli, aga tõesti natukene. Olulisest vähem kui fritüüril," võrdles ta.

Saates valmistas Ilover kuumaõhufritüüris magustoitu, mis koosnes banaanist, pruunist suhkrust ja laimimahlast ning pidi küpsema umbes kuus minutit.

"Issand, kui hea," kommenteeris Reikop rooga. "Nii lihtne on teha magustoitu," imestas ta.