Pääru Oja Juhan Liivi mängimisest: viimati kaalusin nii vähe põhikoolis

Alatskivil käivad režissöör Jaak Kilmi kodumaise mängufilmi "Vari" võtted.

"Ta ei olnud vaikne nohik, kes mööda seinaääri liikus, vaid oma haiguse tõttu, mida siis veel skisofreeniaks ei nimetatud, oli ta tõesti avatud igasugustele ärritajatele," tutvustas režissöör. "Ja meie loos on ärritajaks üks mõrv, mille tõttu süütu mees arreteeritakse."

Filmi tegevus toimub aastal 1894, kui Juhan Liiv oli põdenud skisofreenia kõige agressiivsema faasi läbi. Pärast seda vajus Liiv seitsmeks aastaks unustusse, varjudes oma venna tallu.

Liivile puhus eluvaimu taas sisse doktor Juhan Luiga, kes Liivi tallu sattudes talle ja tema loomingule tähelepanu andis ning temast kirjutama hakkas. "Vaat, mis tähendab loomingulisele inimesele tunnustus ja tähelepanu," nentis Kilmi.

"Eks ma olen viimasel ajal olnud söömata küll," tõdes Oja, rääkides sellest, kuidas ta peategelase kehastamiseks valmistus. "See on väga eneseditsipliini arendav. Nii vähe ma kaalusin viimati vist põhikoolis."

"Ma vaatasin väga palju intervjuusid skisofreenikutega," tõi Oja teisegi näite, mis aitas talle rolli sisse elada.

"Kui neid samu sõnu, mis on kuulsaks lauldud, korra lugeda, siis on tegelikult aru saada, et seal on üpris tume maailm taga," rääkis Oja Liivi tekstidest.

"Ma arvan, et minu ja Pääru loodud Juhan Liivis – keda Pääru kehastab – on ääretult palju respekti Juhan Liivi suhtes," võttis režissöör filmi kokku.