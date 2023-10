Reklaamiagentuuri tegevjuht: hea reklaam liigub suust suhu

"Vikerhommiku" külaline oli reklaamiagentuuri Tabasco tegevjuht Karl Multer, kes märkis, et kõige parem on reklaam, mis liigub suust suhu.

Enne reklaamimaastikule sisenemist töötas Multer hoopis panganduses. "Reklaamiagentuuris töötamine on mõnevõrra teistsugune kui pangas töötamine. Minu isikuomadustega on mõlemad sobinud, aga nüüd saan realiseerida mõningad asju, mida pangas paraku igapäevaselt teha ei saanud. Selles suhtes on see mu elus väga tore pööre olnud," rääkis ta.

Selleks, et reklaam kukuks hästi välja, peab Multeri sõnul olema kõrge kvaliteediga toode või teenus ning piisavalt julgust. "Tuleb olla julge, tuleb aru saada, mis on probleem, mida tarbija jaoks lahendama hakatakse," rõhutas Multer. "Sõnum peab olema paigas ja kui seda oskuslikult ise või mõne partneri abiga ära paketeerida, siis küll see asi ka tarbija teadvusesse ning hiljem ettevõtte bilanssi jõuab," usub ta.

Multer rääkis, et kuigi agentuuris, kus tema töötab, on igal ideel autor, muutub tehtud töö lõpuks kollektiivi omaks. "Ehk kuskilt tuleb idee ja seda arendatakse edasi," selgitas ta ning lisas, et tugevatel tegijatel on kreatiivsust palju. "Kui kana muneb iga päev ühe muna, siis meie peame iga päev mitu head reklaami välja mõtlema. Me suudame seda teha, aga eks see töö on päris intensiivne ja seetõttu püsivad edukad vaid parimad."

Multer usub, et keerukused, millega reklaamiagentuurid peavad silmitsi seisma, on ajas muutuvad. "Reklaami luuakse palju, märgatakse mõnevõrra vähem ja räägitakse väga vähestest. Kui sa teed kõike kvaliteetselt, siis seda ikkagi märgatakse. Eelkõige on hea reklaam selline, mis levib edasi suust suhu ja mida edasi jagatakse," usub ta.