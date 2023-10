Uljana Kuzmina: mind huvitavad lood, mis inimestele haiget teevad

Pihl selgitas, et "Impulss" võtab luubi alla ühiskondlikud valupunktid. "Me toome teieni ühe loo ning sellest tõukuvalt algab stuudios arutelu," täpsustas ta saate ülesehitust.

Pihl nentis, et uue saate puhul on kõige keerulisem leida uuriv lugu, millest pärast arutelu tõukub. "Ühe uuriva loo tegemine on päris vaevanõudev. Kui sul on selline lugu, mille üle saadki kohe arutama hakata, läheb ka arutelu kohe alguses käima ja inimesed avaldavad arvamust," märkis ta.

Esimene saade keskendub Eestis elavatele vene noortele: kuidas nad on meelestatud? Kuidas nad ennast pärast Ukraina sõja algust Eestis tunnevad? Stuudios jagavad arvamusi Jaak Aaviksoo, Yana Toom, Meelis Oidsalu ja Sveta Grigorjeva.

Kuzmina sõnas, et teda huvitavad eelkõige lood, mis inimestele haiget teevad. "Me saame neid arutelusaates lahata ja ehk isegi lahenduse leida. Võib-olla saavad teised paremini aru, kuidas tegutseda olukordades, kuhu on just teadmatusest satutud," arutles ta.

Pihl aga armastab andmebaasidest põnevaid lugusid otsida. "Mina proovin meie toimetuses seda poolt hoida üleval ja teistele ka nakatada," naeris ta.

Kui kellelgi on varuks teema, millest võiks "Impulsis" rääkida, võib oma idee teele panna [email protected].