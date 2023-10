Ansambel Genialistid tuleb viimast korda lavale

"Pärast 18 aastat kalendrite klapitamist leiti ühine kuupäev, et anda üks kontsert — ansambli Genialistid teadmata pikkusega paus on läbi. 5. juulil 2024 annab muusikaline rühmitus Genialistid selle kontserdi, et minna lõpuks laiali. Aitab küll," teatas bänd.

1993. aastal loodud ansambel andis välja kuus albumit ja kaks kogumikku. Bändi kuuluvad Ivar Põllu (laul), Feliks Kütt (basskitarr, laul), Karl Laanekask (soolokitarr, laul), Allan Aint (kitarrid, löökriistad), Tauno Aints (klahvpillid) ja Raido Kurri (trummid).