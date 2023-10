Endla teater otsib lavastusse "Rocco ja tema vennad" noort osatäitjat

"Rocco ja tema vennad" põhineb Itaalia režissööri Luchino Visconti 1960. aastal valminud samanimelisel filmil. Pärast isa surma otsustab ema viie pojaga oma kodumaja ja maatüki maha müüa, et minna linna õnne ja paremat elu otsima. Lihtsad ja siirad, elus kogenematud maapoisid, kes on kasvanud oma ema võimuka ja kiivalt armastava käe all, satuvad teise maailmasõja järgsesse Milanosse. Pimedates urgastes mängib kuratlik džäss, tänavatel lokkab kuritegevus ja kõige populaarsemaks spordialaks, mis tõotab kiiret läbilööki ja raha, on poks.

Hingetu ja kiirelt arenev maailm paneb tõsiselt proovile ka vendade omavahelised suhted. Uskumus, et veri on paksem kui vesi hoiab küll perekonda koos, kuid toob kaasa võimatuna tunduvaid valikuid, kannatusi ja sunnib tegema teinekord enesehävituslikke otsuseid.

Casting'uga otsib teater vendadest noorimat, Lucat, kes elab kaasa oma vendade otsingutele, õnnestumistele ja ebaõnnestumistele, et nähtu ja kuuldu põhjal valida oma tee. Teatri sõnul on sobiv kandidaat täis tõsist pealehakkamist, ei karda tähelepanu, on sportlik ning valmis end proovile panema.

Registreerumisel on vajalik saata osalejast üks täispikkuses foto ja üks portreefoto. Registreeruda saab Endla teatri kodulehel oleva vormi kaudu.

Sobiva osatäitja valivad välja lavastaja Kaili Viidas, dramatiseerija Ott Kilusk ning näitlejad Pääru Oja ja Nils Mattias Steinberg.