Beyonce kontserttuurist valmib dokumentaalfilm

Beyonce ja tema meeskond on pidanud viimastel nädalatel läbirääkimisi suurimate filmistuudiote ja striimimisplatvormidega, et avaldada filmiprojekt, mida on aastaid viljeletud.

Lauljatari uus dokumentaalfilm annab ülevaate tema 2022. aastal ilmunud albumi "Renaissance" valmistamisest ning äsja lõppenud samanimelise maailmaturnee ülesehitamisest.

Lisaks tuuakse filmis avalikkuse ette Beyonce tütar Blue Ivy, kes maailmaturneel loo "My Power" ajal taustatantsijana lavale astus.

Värske dokumentaalfilmi linastumiskuupäev on suure tõenäosusega 1. detsember.

"Renaissance'i" maailmaturnee oodatav piletitulu saab olema ligi 560 miljonit dollarit. Kokku andis Beyonce tänavu tuuritades 56 kontserti.