Räppar Mäx uuest singlist: alguses oli plaan 20 ema muusikavideosse kutsuda

Räppar Mäx duost Clicherik & Mäx rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, kuidas "Kesköödisko" uusversiooni muusikavideo sündis ning paljastas, et lähiajal ei ole enam duol plaanis uusversioone vanadest lugudest avaldada.

"Kui sa meie laulud peale paned, siis sa saad aru, et pidu on väga tihe osa meie elust," muigas Mäx, lisades, et ta naudib rahva seas olemist.

Clicherik & Mäx on viimastel aastatel avaldanud mitu lugu, mis on uusversioonid juba olemasolevatest lauludest. Kolm aastat tagasi andis duo välja 42go uusversiooni loost "Sidur pidur gaas gaas" ning veidi hiljem võeti šnitti Genialistide "Täna ma ei skoorist". Tänavu avaldas ansambel uusversiooni Trafficu palast "Kesköödisko". "Ma arvan, et me ei tee nüüd enam pikka aega uusversioone, sest meil tuleb album," kinnitas Mäx.

"Kesköödiskole" ilmus ka omapärane muusikavideo, kus vanema naisterahva rollis astus üles teleprodutsent Triin Luhats. "Ta oli nii vahetu seal ja nii ilmekas – sobis ideaalselt," arvas Mäx, et nad langetasid parima valiku. "Ma ei teadnud, et ta on teleprodutsent, enne, kui ta võtteplatsil oli."

"Alguses oli idee, et seal võiks olla 20 emmet," paljastas Mäx muusikavideo esmaseid ideid. "Aga ühest piisas."

Duo uus album ilmub 20. oktroobil ning seda esitletakse 24. novembril Helitehases.

"Võib-olla me teeme tuuri üle Eesti," mõtiskles artist, et kuigi albumiesitluskontserte on praegu plaanis vaid üks, siis võib-olla jõuavad nad varsti ka teistesse linnadesse esinema.

"Eestis on bände, kes saavad ainult väikestes linnades käia ja on bände, kes saavad ainult suurtes linnades käia – meil on kuldne kesktee," lausus Mäx.