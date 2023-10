Hanna-Liina Võsa: "Helisev muusika" andis visiooni, kes minust saada võiks

Pühapäeval, 1. oktoobril tähistab Oscariga pärjatud näitleja Julie Andrews oma 88. sünnipäeva. Hanna-Liina Võsa rääkis "Vikerhommikus", kuidas Andrews teda inspireerinud on, meenutades oma karjääri algust.

"Tõepoolest, tema on paljuski süüdis selles, mida mina oma elukutseks olen valinud, sest kui ma olin umbes 13- või 14-aastane, siis ma sattusin nägema filmi "Helisev muusika"," tutvustas Võsa, kuidas Andrews talle muljet avaldas. Eriti paelus Võsa "Heliseva muusika" stseen, kus Andrews laulis lugu "I Have Confidence". "Ma tundsin sidet või visiooni, kes must saada võiks."

"Ma arvan, et ma proovisin küll mingeid asju tema moodi teha," vastas Võsa küsimusele, kas ta proovis karjääri alguses Andrewsi imiteerida.

Võsa on korra elus ka Andrewsi esinemas näinud. "Ta hääl oli küll juba natukene madalam, sest tal oli [häälepaelte] operatsioon ja see läks nässu," tõdes Võsa, kes käis Broadwayl vaatamas lavastust "Victor ja Victoria".

"Mulle meeldib lugusid läbi laulmise jutustada," rääkis Võsa, mida ta oma töö juures naudib. Lauljatar lisas, et vabal ajal meeldib talle kuulata melanhoolset muusikat. "Seda võib-olla ei arvaks, kui mind kõrvalt vaadata, aga [see on] minu teine pool, kes ma üksinda kuskil mere ääres või looduses või linna peal jalutades olen," selgitas ta. "Ma olen lapsest saadik selline."

Võsa tegeleb ka muusikaõpetajana MUBA-s. "Mulle meeldib juhendada inimesi õigele teele," põhjendas ta. "Mulle meeldib murdeealistega tegeleda, kes ise ka täpselt aru ei saa, et kes nad on ja mis nad teevad ja siis me kuidagi otsime õige tee neile."

Võsa sõnul on tema poeg alati soovitanud teha seda, mida ta ise teha tahab. "Ma ei tea, kus ta selle on saanud, aga talle on põhiline, et inimene teeks seda, mida ta tahab väga teha."