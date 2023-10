Dagö: publik on teinekord meie lastestki noorem

Dagö saab tänavu 25-aastaseks. Bändiliikmed Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane rääkisid "Hommik Anuga" saates, milline hetk tähistab nende jaoks Dagö algust ning rõõmustasid, et bändi muusika endiselt ka nooremat generatsiooni kõnetab.

"1998. aastal kogunes ansambel Dagö ja sündis laul "Tagareas"," tutvustas Saatpalu, mida saab bändi alguseks lugeda.

Möödunud juubeleid on Dagö pigem tagasihoidlikult tähistanud ning pärast oma 10. sünnipäeva pidamist peatas ansambel mõneks ajaks tegevuse. "Eks meil olid mõtted korraks otsa saanud," kommenteeris Rebane. Saatpalu lisas, et arvatavasti ansambel 50. sünnipäeva tähistamiseni ei jõua, ent 25. sünnipäev võetakse küll kontserdiga vastu.

"Meie publik ka õnneks kogu aeg nooreneb, mitte me ei vanane koos publikuga väärikalt," muigas Rebane. "Publik lava ees on teinekord meie lastestki noorem."

Hiiumaal Kassari rahvamajas on Dagöl ka enda pood, kus müüakse kohalikke saadusi, näiteks käpikuid ja mett, ning enda plaate. Poe nimi on D1, mis viitab bändi nimele ja poe ühe ruutmeetrisele pinnale.

"Me oleme väga ökonoomsed. Erinevalt Tallinna T1-st meie pankrotti ei lähe – meil ei ole laokulusid, meil ei ole töötajate kulusid," tutvustas Saatpalu, selgitades, et poes on täielik iseteenindussüsteem, kus inimesed panevad ise kirja, mis nad ostsid, jättes raha kohapeale. Kõik müügitulu läheb kohaliku hariduse toetuseks.

Dagö "Hommik Anuga" saates Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Saatpalu jagas, et vahepeal kutsutakse neid ka pulmadesse esinema, ent ühel korral ütlesid nad sellise esinemispakkumise ära. Nimelt soovis tookord isa, et tema tütre pulmas kõlaks registreerimise ajal Dagö hittlugu "Muusik".

"Me arutasime Peetriga, et selles laulus ei ole tõepoolest mitte ühtegi lauset, mis sobiks sellisesse hetke, kus inimesed panevad üksteisele sõrmust sõrme," naeris Saatpalu, et "Muusiku" sõnum ei sobi pulma.

Intervjuu lõpus kõlas Dagö lugu "Isaga draakonil".

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeviti kell 10.