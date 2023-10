Klassikaraadio ootab muusikasõpru viktoriini lahendama

Muusikapäeva viktoriin algas Klassikaraadio veebilehel eesti keeles ja Raadio 4 lehel vene keeles pühapäeval, 1. oktoobril kell 7 ning lõpeb 2. oktoobri viimasel tunnil.

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul sai muusikapäeva viktoriin alguse Vikerraadio traditsioonilise e-etteütluse eeskujul. "Viktoriin on hea võimalus muusikapäeva ühiselt tähistada, oma teadmisi proovile panna ja muusikast rõõmu tunda," selgitas Teder. "Aastad on näidanud, et meie viktoriini lahendamisest on saanud paljudele tore traditsioon."

15 küsimusest koosnev mälumäng on vastusevariantidega ning loogikat appi võttes või sõpradega koos lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpselt vastust kohe ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Lahendamisel on abiks helifailid, fotod ning videoklipid.

Koostöös Raadio 4-ga saab kolmandat korda viktoriinis osaleda ka vene keeles.

Küsimused on koostanud Klassikaraadio toimetajad ja oma küsimuse lisasid ka Raadio 4 ning Raadio2.

Viktoriini kokkuvõttesaade, kus selguvad õiged vastused, parimad vastajad ja auhinnasaajad, on Klassikaraadio eetris teisipäeval, 3. oktoobril kell 13.05.

Muusikapäeva viktoriini vastajatele on auhinnad välja pannud ajakiri Muusika, Accordionfest Estonia, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Kontsert, Eesti Rahvusmeeskoor, ERSO, Estonian Record Production, Jazzkaar, Müürileht, Rahvusooper Estonia, Sirp, Tallinna Kammerorkester, Teater.Muusika.Kino, Teater Vanemuine, Täheke, Viimsi Artium ning Eesti Rahvusringhääling, Klassikaraadio ja Raadio 4.

Klassikaraadio on rahvusvahelist muusikapäeva tähistanud lõbusa teadmisteprooviga alates 2014. aastast. Möödunud aastal lahendas muusikapäeva viktoriini 3500 muusikasõpra üle Eesti. Osavõtjaid oli igas vanuses ning paljudes kohtades lõi viktoriinis kaasa terve klass või orkester.