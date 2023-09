USA politsei vahistas Tupac Shakuri mõrvas kahtlustatava

Las Vegase politsei pidas reedel, 29. septembril kinni 60-aastase Duane "Keffe D" Davise ning esitas talle süüdistuse Shakuri mõrvamises. Davis vahistati tema Las Vegase kodu lähedal, lähipäevil astub ta kohtu ette.

New Yorgis sündinud räppar Tupac Shakur suri 25-aastasena Las Vegases, kus teda neli korda tulistati. Shakuri surmast on tänaseks möödas 27 aastat ning tuntud räppari kauakestva mõrvajuhtumi uurimine on avalikkuselt läbi aastate palju tähelepanu saanud.

Prokurör Marc DiaGiacomo sõnas, et Davist, kes on endine tänavajõugu juht, kahtustatakse Shakuri mõrva planeerimises. Selle ajendiks võis olla Shakuri ja Davise vennapoja vaheline kaklus, mis leidis aset vahetult enne tulistamist.

Tupac Shakuri mõrvas kahtlustatav Duane "Keffe D" Davis Autor/allikas: Scanpix/REUTERS

Shakur, kes on üks hip-hopi tunnustatumaid nimesid, avaldas oma debüütalbumi "2Pacalypse Now" 1991. aastal ning oma karjääri jooksul jõudis ta 11 stuudioalbumit välja anda. Tänaseks on räppar müünud enam kui 74 miljonit plaati üle maailma.