Yasmyn varalahkunud isast: kahjuks ei jõudnud temaga päriselus muusikat teha

Yasmynil ilmus äsja kolmas album "III Round", mille kaanefotol on teda kujutatud poksijana. Lauljatar tutvustas, et pildi jaoks võeti šnitti tema hobist, taipoksist, mis on väljakutseterohke spordiala. "Ma ei jaksa või ei viitsi teha igavat trenni," põhjendas ta oma hobi, lisades, et näiteks jõusaalitrenn oleks tema jaoks liiga igav.

Yasmyni uuel albumil on muuhulgas paar lugu, kus kõlab tema varalahkunud isa, Joel De Luna vokaal. "Väga hea tunde. Kahjuks ei jõudnud temaga päriselus muusikat teha," vastas Yasmyn, mis tunde tekitab temas isa lauluhääle kuulmine oma lugudel. "Ta viis mind esimest korda stuudiosse küll, kui ma olin kümme või 11," meenutas lauljatar, lisades, et toona salvestatud lugu ei olnud kindlasti professionaalsel tasemel. "Mul on muidugi see laul olemas veel," muigas ta. "Aga see ilmselt ei näe mitte kunagi ilmavalgust."

Kui Yasmyni uue albumi loole "Broken" sai isa vokaal lisatud tänu tehisintellektile, siis loole "Keep On Going" lisati De Luna vokaal, mille mees ise aastaid tagasi salvestas. Tegemist on räpivärsiga, mille olemasolust sai Yasmyn teada tänu räppar Beebilõustale, keda ta juhuslikult stuudios kohtas. Nimelt olid Beebilõust ja De Luna samal ajal vanglas olnud, kus lugu salvestatigi. "Ma ei uskunud teda, aga ta saatis selle laulu ja isa räppis seal, mis oli haruldane, sest muidu ta oli ikka laulja," kommenteeris Yasmyn.

Yasmyn "Hommik Anuga" saates Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Mulle on oluline, et kui ma midagi oma muusikas ütlen, siis see midagi ka tähendaks," kinnitas lauljatar.

Lisaks tutvustas Yasmyn saates enda tätoveeringuid, millest osad on tehtud ilma suurema tähenduseta, olles muusiku jaoks lihtsalt ilusad pildid. "Ma usun, et kui ma vanem olen, siis see ikkagi meenutab mulle mingisugust aega minu elust," arvas ta.

Saates tuli Yasmyni esituses kuuldavale lugu "Opera On Fire".

