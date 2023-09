Ed Sheeran avaldas seitsmenda stuudioalbumi "Autumn Variations"

Sheeran jagas, et uue albumi inspiratsioon on tulnud suurtest elumuutustest, mida nii tema kui ka ta sõbrad viimasel ajal läbi on elanud. "Eelmisel sügisel avastasin, et mu sõbrad ja mina elame läbi tohutuid elumuutusi. Pärast suvekuumust kõik kas rahunes, settis, lagunes, lõi pähe või plahvatas."

"Kui mul oli eelmise aasta alguses raske aeg, aitas laulude kirjutamine mul mõista oma tundeid ja leppida sellega, mis toimub, ning kui sain teada oma sõprade erinevatest olukordadest, kirjutasin laule, millest mõned on nende vaatenurgast, mõned minu vaatenurgast, et jäädvustada, kuidas nemad ja mina sel ajal maailma nägime," paljastas muusik. "Südamevalu, depressiooni, üksinduse ja segaduse mõõnade vahele mahtus ka armumise kõrghetki ja uusi sõprussuhteid."

"Mu isa ja vend rääkisid mulle heliloojast nimega Elgar, kes komponeeris "Enigma Variations", kus kõik 14 kompositsiooni olid seotud erineva sõbraga. See inspireeris ka mind uut albumit tegema," sõnas Sheeran. "Kui salvestasin Aaron Dessneriga viimase albumi "-", olime kohe ühel lainel. Kirjutasime ja salvestasime vahetpidamata ning see album sündis meie viljakast partnerlusest. Ma leian, et ta on sügise tunde nii imeliselt oma helidesse jäädvustanud ja ma loodan, et kõik armastavad seda sama palju kui mina."