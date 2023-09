Reikop katsetas eestlaste valmistatud virtuaalreaalsusmängu "Bootstrap island"

"Sa satud üksikule saarele, aga seal on troopiline ja hästi ilus, seal on soe ja tore – ainult kurjad loomad tulevad öösel," tutvustas Maru VR loovjuht Rein Zobel. Tema sõnul saavad võhikud mängu mängides tavaliselt umbes kaheksandal minutil surma.

Mängu demoversiooni kestvus on praegu kokku umbes kümme minutit. "Varsti läheb pikemaks," lubas Zobel. "Kui ta valmis järgmisel aastal on, siis saab," vastas ta küsimusele, millal mängu pikemalt on võimalik mängida.

Projekti kallal on Zobel töötanud aastaid. "Algus on kõige raskem," vahendas ta.

"See ajab pea täitsa uimaseks," tõdes Reikop mängu keskel. "Süda läheb siin tõesti pahaks."

Mängu lõppedes tunnistas aga Reikop, et talle meeldis see väga. "See haarab tegelikult täiesti kaasa," kommenteeris ta. "Ja ma ei jõudnud seal midagi teha – ma saan aru, et see ei ole päris maailm / .../ aga ma kujutan ette, et kui see tehnika areneb, siis mingi hetk me ei saa päriselt aru, kas me oleme linnas või mitte," lisas ta. Zobel kinnitas, et niipea tehnika veel sellisele tasemele areneda ei tohiks.

Zobeli sõnul on virtuaalreaalsuse turg praegu veel suhteliseks väike. "Virtuaalreaalsus ei ole veel seade, mis igaühel elutoas on. Võib-olla me jõuame sinna, võib-olla mitte, aga meie näeme, et see on huvitav nišš, mida avastada ja mitte ka ainult raha pärast, vaid kunstiliselt," selgitas Zobel.

Zobel arvas, et nende mängu teeb eriliseks looduslik maailm. "Seda ikkagi väga palju ei näidata," kinnitas ta. "Sinu ellujäämise määrab ära see, kui hästi sa suudad loodusega ja oma keskkonnaga hakkama saada – ehtne ellujäämiskursus, ainult ei kõht ei ole tühi," muigas ta.