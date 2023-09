Alika andis välja singli "Õde ütles"

Muusik Alika avaldas värske loo "Üde ütles", mis on sündinud koos Jonas Olssoni ja Simeon Puukariga, sõnad on kirjutanud Kadri-Ann Mägi ja Põhja-Korea.

"Õde ütles" on viimane singel enne Alika omanimelist debüütalbumil, mis jõuab kuulajateni 24. novembril. Värske looga soovis Alika näidata, et tema debüütalbumil on muusikat igale maitsele. ""Õde ütles" on mulle hingelähedases pop-rock stiilis ja see laul räägib kahtlustest ja ebakindlustest inimsuhetes."

Eestikeelsed sõnad singlile kirjutasid taaskord Põhja-Korea ja Kadri-Ann Mägi, kes on läbivad keeletoimetajad Alika debüütalbumil. Muusik sobib selline koostöö. "Nad oskavad vaadata otse mu hinge ja kirjutada nii nagu kirjutaksin mina ise," sõnas ta.

Video loole "Õde ütles" valmis režissööride Sander Allikmäe ja Mart Varese käe all.

Alika singli ning ka novembris ilmuva albumi annab välja Universal Music.