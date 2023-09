Heili Sibrits: menüü planeerimine aitab säästa nii aega kui ka raha

Nädalamenüü planeerimisega tegi Sibrits algust aastaid tagasi, mil tal oli kodus laps kasvamas. "Siis ei olnud rahalised vahendid võib-olla nii head ja pidin rohkem mõtlema sellele, kuidas mitmekülgset toitu pakkuda," selgitas ta.

Samuti avastas ta, et korralik planeerimine aitab aega kokku hoida. "Nõuda tavaliselt naistelt, et nad iga õhtu teeksid uue roa, on jama. See on liiga ajamahukas, eriti kui see inimene käib tööl. Mina ja minu lähedased oleme tõesti harjunud sellega, et me sööme ühte toitu kaks-kolm päeva."

Siiski nentis Sibrits, et vahetevahel läheb ka tema majapidamises mõni toit raisku. Küll aga soovitab ta järele jäänud toitu hoopis mõnes järgmises roas kasutada. "Näiteks eile ma avastasin, et karahelbeputru jäi mingil põhjusel natukene liiga palju üle ja siis ma tegin sellest õhtul karahelbeõunakooki. Alati saab toite natukene nagu taaskasutada ja teha neist uus ning põnev roog," tõi ta näite.

Sibrits usub, et kõige alus on aga toidukorvi planeerimine. Suurema osa nädala toiduaineid ostab ta kokku ühe korraga, vaid leiba-saia tuleb aeg-ajalt juurde muretseda. Sisseostude tegemiseks eelistab ta e-poode, sest nii näeb ta mugavalt toidukaupade kilohinda ja ostukorvi kogumaksumust.

"Ma olen teinud endale piirhinna, millest ma ei taha, et mul ostukorv üle läheks, sest ka e-poes võivad emotsiooniostud tulla. Kui näen, et olen makrapulgad korvi pannud ja eelarve on natukene üle läinud, siis võtan need sealt korvist jälle ära, sest tegelikult neid mul vaja ei lähe," tõi ta näite.

Neil, kes toidukordade planeerimist alustavad, soovitab Sibrits kirja panna kõik pere argiroad – nii on alati silme ees, milliseid toiduaineid enim kulub.