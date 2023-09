September on õige aeg lillesibulate mulda panemiseks

Selleks, et kevadel aias lilleilu nautida, on praegu õige aeg mitmed sibullilled mulda panna. Räpina aianduskooli õpetaja Merike Aomets selgitas "Terevisioonis", kuidas seda teha.

Kuigi mõned sibulad võiksid juba mullas olla, on Aometsa sõnul praegu õige aeg näpud mulda pista. Kuigi üldiselt soovitatakse nartsissisibulad mulda panna augustis või septembri alguses, on soe sügis soosinud neid, kel see meelest on läinud – praeguste soojade ilmadega jõuavad nartsissid veel juurduma hakata.

Aomets õpetas, et esimesel talvel tuleks külmakartlikud nartsissisibulad talvekatte alla panna – muidu võib juhtuda, et sibulad saavad külma ja kevadel ei tärkagi midagi.

Samuti ei taha nartsissid kasvada liigniiskes ja savises pinnases. "Liigniiskus on sibulatele palju ohtlikum kui külm," märkis Aomets ja tõi välja, et liigniiskust pelgavad ka hüatsindid ja tulbid.

Sellest, kui lillesibul istutatakse natukene liiga sügavale, ei juhtu Aometsa sõnul midagi hullu. "Sibulal tekivad oma tõmbejuured, mis tõukavad ta õigele sügavusele," selgitas ta. "Kui ta saab natukene sügavamale, siis pigem areneb tal ilusam ja suurem õisik. Kui ta saab natukene kõrgemale, siis ta paljuneb paremini."

Siiski soovitas Aomets, et kui muld on kuivem, võiks sibula panna sügavamale, kui muld on niiskem, siis kõrgemale.

Rühmana istutamise puhul peab Aometsa sõnul jälgima, et taimel on piisavalt ruumi, et korralikult kasvada. Väikesemate taimede puhul võiks sibulate vahele jääda umbes viis sentimeetrit, suuremate taimede puhul juba rohkem. Kui sibulad on liiga lähestikku, kipuvad nad välja venima.