Manna avaldas uue loo "Evil Thoughts"

"Uus singel "evil thoughts" räägib taassünnist puhta lehena ja teiste külge enda märgi jätmisest. Vahepeal on enda tegudest tingitud süümepiinade eest kõige lihtsam kookonisse tagasi põgeneda," ütles Manna

"Loon tegelikult alateadlikult. Kirjutan seda, mis välja pressib ja mõistan lugusid isegi tihtipeale alles siis, kui need ilmuvad. Olen kerge kiiksuga looja ning ausalt öeldes on mul ka endal põnev oma loomeprotsesse kolmandast isikust jälgida. Selle loo kirjutamisest ongi kohe täpselt aasta möödas, nii et nüüdseks on ka endal pilt selge," selgitas ta.

Loole valmis ka muusikavideo, mille autor on laulja ise. "Video on üles ehitatud kontrasti najale. Kontrast on miski, mis mind alati inspireerib. Olen ise samuti väga ühest äärest teise ja kontrastne inimene. Tihti satungi iseenda kontrastidega konflikti, mis omakorda on viljakas pinnas loominguks."

Juuli alguses esines Manna Serbias EXIT festivalil, mida külastas üle 200 000 inimese. "See oli ajuvaba. Alles Belgradi lennujaamas meie autojuhti nähes olin lõplikult veendunud, et tegu pole pettusega. Pinge oli suur, aga samas teadsin, et see on täpselt see, mida olen sündinud tegema. Kogu hullus oli väga väsitav, aga oluline samm edasi."

Oktoobri lõpus astub Manna üles Bilbaos festivalil BIME. "See aasta on andnud palju võimalusi välismaal esinemiseks ja olen igaühe eest väga tänulik. Ka mina ise, kolmandas isikus, olen elevil, et näha, mis mannast edasi saab."