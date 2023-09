Eesti juurtega astronaut Nicole Aunapu Mann: olen alati oma päritolust rääkinud

Esimest korda Eestit külastav USA astronaut Nicole Aunapu Mann, kelle vanaisa oli eestlane, rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et oli juba lapsena alati valmis kõigile seletama, et tema juured asuvad Eestis.

Nicole Aunapu Manni nimi sai eestlastele laiemalt tuttavaks möödunud aasta lõpus, mil ta juhtis NASA kosmosemeeskonda ja lendas rahvusvahelisse kosmosejaama ISS. Naine käis kaks korda avakosmoses ja naasis 11. märtsil pärast 157-päevast missiooni Maale.

Nicole'i vanaisa Helmuth Werner Aunapuu oli pärit Tallinnast, kuid lahkus 1920. aastatel Ameerika Ühendriikidesse ja võttis sealse kodakondsuse. Ehkki naine ei saanud kunagi vanaisaga Eestist rääkida, sest Helmuth suri 20 aastat enne lapselapse sündi, teadis ta, et temas on isa kaudu natukene eestlase verd. "Meie perekonnanimi Aunapu tekitas lapsena palju küsimusi. Olin alati varmas seletama, et olen eestlane," meenutas ta.

Esimese visiidi Eestis tegid Aunapu Mann ja tema isa Hiiumaale, et uudistada Käina lähedal talukohta, kus 19. sajandil elasid nende esivanemad. "Siin tunneb seda maalõhna," rõõmustas Nicole. "Mulle meeldib puude ja rohu hääl. See on tajutav. Kosmoses igatsesin seda väga. See tuuleõhk näol on uskumatu."

Astronaut tunnistas, et on alati soovinud Eestit külastada, kuid varem pole tal selleks võimalust olnud. "Teadsin, et kohe kosmosest naastes saan võimaluse Eestit külastada," sõnas ta ning lisas, et isegi kõrgel kosmoses olles proovis ta Eestit leida.

"Sellest kuplist, millel on palju aknaid ja mis on enamasti Maa poole, on ka Eestit näha, aga me ei liigu otse üle Eesti. Tuleme üle Läänemere lõunaosa. Üritasin Eestist pilti teha, aga olime üsna suure nurga all. Sa näed seda maad, aga Eesti kontuure on raske eristada," kirjeldas ta.