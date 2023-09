Yasmyn andis välja kolmanda albumi "Round III"

Uus album on Yasmyni sõnul mitmekesine muusikaline teekond inimkogemuste ja emotsioonide sügavustesse, südamlikest vestlustest enesevõimendamiseni, uue armastuseni ja lahti laskmiseni. "Hingelised ballaadid, hip-hop'i rütmid ja tantsulood kõlavad sügavalt. See on austusavaldus vastupidavusele, eneseteadvusele ja muusika muundavale jõule. See album esindab minu kasvu artistina, näidates küpset ja viimistletud kõla, mis on nii kaasahaarav kui ka meeleolukas."

Värske album ilmub ka vinüülil, mis jõuab kuulajateni detsembris. "Yasmyni vinüüli on viimaste aastate jooksul palju küsitud, nüüd lõpuks siis saab ka," ütles plaadifirma TIKS eestvedaja Peeter Ehala ja lisas, et vinüülil on lugude järjekord digialbumist erinev. "Lood on pandud ritta meeleolu järgi, mis omakorda tõstavad ehk esile Yasmyni võimekust laulukirjutaja ja ka erinevate žanrite esitajana."

Albumi "Round III" andis välja plaadifirmad FastRise ja TIKS, albumi on produtseerinud Caspar Mágus.