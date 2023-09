Kokk: tšillitaluvus kasvab juba paari nädalaga

"Terevisioonis" oli külas restorani Riis peakokk Kadri Tran, kes kinnitas, et kuigi tihti peetakse tšillisid lihtsalt vürtsikateks, siis tegelikult on neil kõigil eraldi maitse.

"Tšilli annab toidule vürtsi, erinevad vürtsid ja tšillikaunad on täiesti erinevate maitsetega, võib tunduda, et kõik on lihtsalt väga tuline, kui sa selle toidule lisad, aga tegelikult igal tšillil on ka oma eraldi maitse," ütles restorani Riis peakokk Kadri Tran ja lisas, et kui sa õpid tšillisid tundma, siis saad oma toitu ka vastavalt sellele maitsestada.

Selleks, et õppida tšillit doseerima, võiks koka sõnul lõigata õhukese viilu ja seda maitsta. "Igaks juhuks võib võtta vee- või piimaklaasi kõrvale, kui ei ole tšilliga kokku puutunud, ja siis tasapisi harjutad, sest taluvus kasvab tegelikult päris kiiresti, kuskil paari nädalaga oled üsna võimekas tšillisööja, kui harjutad."

Eriti hästi sobivad tema hinnangul tšillid just tomatikastmete sisse. "Näiteks chili con carne või bolognese kaste isegi ja siis võib proovida alustuseks poodidest saadavaid punaseid ja rohelisi tšillikaunu, habanero jätta natukene hilisemaks."

Üks variant, kuidas tšillisid säilitada, on neist teha tšillihelbeid. "Kui panna kaunad lihtsalt kuivama ja hiljem köögikombainis ära jahvatada, siis saabki tšillilhelbed," selgitas ta ja mainis, et kohviveskis saab helbed veel peenemaks jahvatada ja valmistada enda tšillipulbri. "Lisaks saab teha ka tšillimoosi, kus sees on tšillihelbed, Cayenne'i pipar, Sriracha kaste ja natukene õli, selle võib lihtsalt purki panna ja see säilib hästi ka toas, ei pea isegi külmkapis hoidma."

Viimase variandina tõi ta välja, et tšillisid saab säilitada ka sügavkülmas. "Võib kas siis viilutada valmis või terved kaunad panna," ütles ta ja lisas, et kõike ei maksa ära visata, kui ei oska midagi peale hakata. "Või siis tuua restorani, minu restoran on alati erinevaid tšillikaunu vastu võtnud."

"Kui te paljaste kätega tšillisit katsute, siis tasub pärast seda käed korralikult ära puhastada, ei maksa sõrmi silma panna," rõhutas Tran.