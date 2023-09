Are alpakafarmis sündis tänavu üheksa alpaka- ja üks laamabeebi

Eesti suvi oli Are alpakafarmi asukatele meele järele, sest polnud väga palav. Kevadel ja suvel sündis üheksa alpaka- ja üks laamabeebi, kes nüüd on juba parajad volaskid.

Are alpakafarmi omanik Kaja Varmison selgitas, et alpakad ja laamad on erinevad loomaliigid ja seetõttu hoiavad ka farmis omaette karjadesse.

"Tüli neil omavahel ei ole. Meil on isegi sõbrakesi, kes omavahel hästi läbi saavad," lisas Varmison.

Üldkokkuvõttes läks suvi farmi jaoks hästi, aga osa suvest oli põuane.

"Suve algul väga midagi süüa karjamaal polnud, aga siis meil jagus veel eelmise aasta heina. Ja nüüd on jälle vastupidi: karjamaal on süüa, aga heina napib. Osa varudest on olemas ja väiksed plaanid on olemas, kuidas talv üle elada, nii et loodame hakkama saada," ütles Varmison.

Tema sõnul tõi farm hiljuti heina Lätist, sest Eestis on hinnad tõusnud – heinapall, mille eest varem tuli maksta 20 eurot, maksab nüüd 80 eurot, aga Lätist saab poole odavamalt.

Alpakasid tuleb pügada nagu lambaidki, muidu pole neil suvel mingit elu. Varmison teeb seda mais ja paneb iga looma villa eraldi kotti, kogudes seda niimoodi mitu aastat. Alles siis laseb kedrata, sest suurem kogus maksab vähem. Alapakavillast valmistatud tooted on pehmed ja mõnusad.

Praegu saab Are farmis loomi vaadata vaid nädalavahetustel ja alpakadega isegi jalutama minna.