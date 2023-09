Tartu Ülikoolis on välja arendatud ümbrust kaardistav tõukeratas

Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi doktorant Alireza Akhavi Zadegan on oma doktoritöö raames välja arendanud ümbrust kaardistava tõukeratta. Tema sõnul on tema tehnoloogia tuleviku seiskohast väga oluline. Heleri All käis "Ringvaate" loos leiutist uurimas ja katsetamas.