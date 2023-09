Simple Sessioni 13-aastane võitja: lõbus peab olema

"Sa ei lähe ju võistlema mõttega, et sa ei võida. Eesmärk on võita. Aga samas saab ka sõpradega aega veeta," rääkis Agliardi. Enda sõnul ei olnud ta rulatamisest eriti huvitatud, kuid sellest peale kui keegi kodutu talle rula kinkis, kui poiss 5-6-aastane oli, on ta rulatamisest vaimustuses olnud.

Julian veedab üheksa tundi päevas ja seitse päeva nädalas harjutades. Tavalises koolis ta ei käi, vaid on koduõppel. "Õpin kui saan. Autos, ärgates, enne magamaminekut, internetitundides," rääkis ta. Oma sõbradki on ta leidnud rulapargist. "See on nagu üks suur pere. Sõpru leiab kergesti," sõnas poiss.

"Ringvaade" palus vastsel tšempionil hinnata Tallinna rulaparke. Alustati Pelgulinnast: "Päris lahe park, mulle meeldib. Kõik on üsna väikeses suuruses, trikke proovides saad enesekindel olla. Mõnus sile pinnakate, head käsipuud ja kaldteed." hindas ta. Järgmiseks prooviti Kopli parki: "Mulle meeldib, hea park," oli Juliani hinne. Pargi tegid tema sõnul heaks takistuste mõõtmed. "Californias on hullemaid," sõnas ta.

Tondiraba pargi Lasnamäel hindas ta aga külastatud kolmest kõige kõrgemalt. Otsustavaks sai pargi suurus, siledam pind, mõnusad käsipuud ja hüppekohad.

"Minu jaoks on selles koos kõik ja mitte miski. Lõbus peab olema. See tekitab tunde, et olen vaba," kommenteeris Julian, mida rulatamine talle tähendab.